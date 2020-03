Após reunião, Doria rebate Bolsonaro: Não são mortos de mentirinha. E essa não é apenas uma gripezinha

Após uma reunião tensa entre os governadores do Sudeste e Bolsonaro, que acabou com uma briga entre o ocupante do Planalto e João Doria, o governador de São Paulo rebateu a postura de Bolsonaro. “Não são mortos de mentirinha, presidente. E essa não é apenas uma gripezinha”, disse ele edit

247 - Os governadores do Sudeste reuniram-se na manhã desta quarta-feira (25), em uma tensa reunião com Jair Bolsonaro, que foi marcada por uma intensa discussão entre o governador de São Paulo, João Doria e ocupante do Planalto.

Após ser acusado por Bolsonaro de usar o coronavírus para fins eleitorais, Doria usou suas redes sociais, após a reunião, para fazer uma dura crítica a postura do ocupante do Planalto.

Doria disparou: “Decepcionante a postura do Presidente @jairbolsonaro na reunião que tivemos há pouco com Governadores do Sudeste para tratar sobre o combate ao coronavírus. Levamos as solicitações do Governo de SP e nosso posicionamento sobre a forma como a crise deve ser enfrentada”.

Veja suas postagens:

Recebi como resposta um ataque descontrolado do Presidente. Ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante. Mais do que nunca precisamos de união, serenidade e equilíbrio para proteger vidas e preservar empregos. — João Doria (@jdoriajr) March 25, 2020

Veja: