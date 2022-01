Após reunião, São Paulo decide cancelar o Carnaval de rua

Medida foi adotada por conta do crescimento de casos de Covid-19 na capital; desfiles no sambódromo do Anhembi estão mantidos edit

247 - Após reunião nesta quinta-feira (6), a prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o Carnaval de rua deste ano. A medida foi adotada por conta do crescimento de casos de Covid-19. Até o momento, os desfiles das escolas no sambódromo do Anhembi estão mantidos. A informação é do portal CNN Brasil.

A prefeitura de São Paulo também irá formular um protocolo rígido com medidas para combater a disseminação do vírus durante o período.

Além de São Paulo, outras 12 capitais cancelaram o Carnaval de rua: Campo Grande, Cuiabá, Teresina, Belém, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba, São Luís, Recife e Maceió.

A reportagem ainda informa que o Rio de Janeiro também cancelou os desfiles de rua. O anúncio foi feito no início da noite de terça-feira (4) pelo prefeito Eduardo Paes (PSD). Também foi mantido os desfiles das escolas na Sapucaí.

