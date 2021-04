Após revolta com Nunes Marques, Kalil recua e diz: "ordem judicial se cumpre"

O prefeito de Belo Horizonte afirmou que entrou com recurso contra a decisão de Nunes Marques de liberar a realização de cultos e missas presenciais. Ele também pediu uma manifestação do presidente do Supremo edit

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), voltou atrás e afirmou na tarde deste domingo (4) pelo Twitter que "ordem judicial se cumpre", em referência à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques de liberar a realização de cultos e missas presenciais em igrejas de todo o Brasil.

Kalil disse que já entrou com recurso contra a determinação e pediu uma manifestação do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. "Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal".

Após Nunes Marques proferir a polêmica decisão, Kalil chegou a dizer que Belo Horizonte não seguiria o determinado pelo ministro e que celebrações presenciais continuavam proibidas na capital mineira.

Nunes Marques pressionou o prefeito com a Polícia Federal.

