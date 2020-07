Após se reunir com Bolsonaro, Skaf está de quarentena

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, participou de reunião com Jair Bolsonaro na sexta-feira (3) edit

247 - O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que participou de reunião com Jair Bolsonaro na sexta-feira, 3, está de quarentena, segundo o Painel da Folha de S. Paulo. O artigo ressalta que o empresário “permanecerá isolado até receber o resultado do exame molecular que será realizado entre quinta (9) e sexta-feira (10)”.

Nesta terça-feira, 7, Bolsonaro afirmou ter testado positivo para Covid-19, causada pelo coronavírus.

A reunião com Skaf foi em Brasília junto a empresários do grupo Conselho Diálogo pelo Brasil, fundado pela Fiesp, que reúne presidentes de conselhos e acionistas dos 50 maiores grupos empresariais do país.

Segundo a Folha, “também participaram da agenda em Brasília Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), Rubens Ometto (Cosan), Rubens Menin (MRV), Cândido Pinheiro (HapVida), Lorival Nogueira (BRF), Fernando Queiroz (Minerva Foods), Carlos Alberto de Oliveira (CAOA), Eugênio Mattar (Localiza) e Francisco Gomes (Embraer)”.

