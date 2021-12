Após ser conduzido pela polícia, Orochi denuncia que "se fosse um branco, não teria nem entrado na viatura"

O rapper Orochi foi levado pela polícia na autoestrada Lagoa-Barra, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, após os policiais acharem bebida alcoólica e haxixe dentro do carro edit

247 - O rapper Orochi, em pronunciamento nas redes sociais após ser conduzido pela Polícia Militar no Rio de Janeiro para uma delegacia, disse que foi levado de forma arbitrária e que "se fosse um branco, não teria nem entrado na viatura".

Ele explicou ainda por que gravou a abordagem dos policiais. "Eu gravei o vídeo porque um porsche com um cara branco dirigindo, até com bebida na mão, sem placa, passou por nós. Ele passou direto. Só nós que somos suspeitos? Por isso eu fiz o vídeo. Foi minha forma de mostrar minha indignação, e para vocês verem a diferença de abordagem de um preto para um branco", exclamou.

O rapper Orochi foi conduzido a delegacia após tomar enquadro, nessa tarde de segunda-feira (14)‼



Segundo informações a polícia abordou o veículo, fez uma revista em todos e no carro, não achou nada e mesmo assim, decidiram levar Orochi pra delegacia.



O MOTIVO?? Sabemos bem.. pic.twitter.com/ND3DASklbP December 14, 2021

Em 2019, ele foi preso por porte de drogas e desacato no momento em que voltava de um show em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos (RJ).

Caso Djonga

Recentemente, o rapper Djonga recentemente bateu em um segurança do Mineirão que praticou racismo contra ele num dos camarotes do estádio; ele era convidado da CBF para assistir o jogo do Atlético Mineiro, seu time, que disputava o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Athletico Paranaense.

