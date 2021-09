Após tentar proibir manifestação, PSDB anuncia que vai para o Anhangabaú no dia 7

Após tentar proibir a manifestação, através do governador João Doria (PSDB-SP), o PSDB de São Paulo informou que deverá comparecer aos atos Fora Bolsonaro convocados pela esquerda para o dia 7 de setembro, no vale do Anhangabaú edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após tentar proibir a manifestação, através do governador João Doria (PSDB-SP), o PSDB de São Paulo informou que deverá comparecer aos atos Fora Bolsonaro convocados pela esquerda para o dia 7 de setembro, no vale do Anhangabaú, na capital paulista, segundo o Painel da Folha de S.Paulo.

A coluna informou que os tucanos devem comparecer com 200 a 300 militantes, mas ainda não decidiram se subirão em algum carro de som.

Doria, no entanto, anunciou um policiamento ostensivo contra o ato no vale do Anhangabaú com revista de mochilas, bolsas e bolsos de militantes. O governador também foi responsável por entregar a Avenida Paulista para o ato bolsonarista no dia 7.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE