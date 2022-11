Após tiroteio, polícia prende suspeito por sequestro em campus da USP no Butantã; dois fugiram

Vítima estava sendo mantida em um veículo dentro da Cidade Universitária, no qual também foi encontrada pela polícia uma pistola .40 com registro de furto edit

Apoie o 247

ICL

247 - O campus da USP no Butantã, na zona oeste de São Paulo, foi palco de uma perseguição policial seguida de tiroteio entre a Polícia Militar e três suspeitos de sequestro na manhã desta terça-feira (8), informa o portal Uol.

Em ocorrência registrada por volta das 11h, a PM afirma que uma viatura teria se deparado com dois veículos estacionados, sendo que um deles estava com placa modificada de outro carro. De acordo com a polícia, dentro do veículo estavam "indivíduos em atitude suspeita."

O B.O. alega que, após abordagem policial, os três indivíduos dispararam contra os agentes de segurança, abandonaram os carros e fugiram a pé. Em um dos veículos estava uma vítima de sequestro e uma pistola .40 com registro de furto; um dos carros também possuía registro de furto.

Iniciou-se, então, um tiroteio e um dos suspeitos foi atingido no braço, sendo preso em seguida pela polícia. O Uol informa que ele está internado no Hospital Universitário sob escolta e não teve identidade revelada. Os outros dois suspeitos fugiram em direção à comunidade São Remo, vizinha do campus.

Ao Uol, a USP alegou que a segurança do campus em casos como esse é feita pela PM e que um posicionamento sobre o assunto somente seria dado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A SSP, por sua vez, ainda não retornou à reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.