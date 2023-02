Aposentada que chamou youtuber Eddy Jr. de 'macaco' pede R$ 50 mil em danos morais na Justiça contra condomínio

Apoie o 247

247 - A aposentada que se envolveu em uma confusão com o humorista Eddy Jr. e o chamou de “macaco” pede R$ 50 mil em danos morais na Justiça, pela 29ª Vara Cível de São Paulo, contra o condomínio onde moram, em São Paulo.

Segundo apurado pela reportagem do portal G1, Elisabeth Morrone argumenta na Justiça que sofre há meses com a suposta omissão do condomínio com relação ao barulho do apartamento do vizinho. A mulher alega que o estresse causou “severo prejuízo à sua saúde, dentre outros problemas”.

No pedido, o advogado detalha que a confusão envolvendo o youtuber em outubro do ano passado causou duas multas a ela nos valores de R$ 1.646,13 e R$5.259,64.

“A autora era atormentada pelo seu vizinho praticamente todas as noites com ruídos constantes. A importunação causada já foi objeto de dezenas de relatos consignados no livro de registro do condomínio”, escreveu.

Para embasar a causa, foi apresentado na ação um pacote de depoimentos dados por moradores e funcionários do prédio no inquérito que ainda está em andamento pela Polícia Civil.

