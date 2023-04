Apreensão das drogas K sobe quase 350% em SP

Apoie o 247

247 - A apreensão das chamadas 'drogas K' aumentaram quase 350% nos últimos três anos no estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Técnico-Científica estadual, há 5 anos, 95% das apreensões recebidas pela instituição eram de maconha e cocaína. Agora, os sintéticos, que eram 5%, representam 15%. Trata-se de um cigarro feito à mão, mas dentro deles existe uma substância conhecida pela letra “K”, seguida pelos números 2, 4, 9 ou 12, ou pela palavra em inglês “spice”, que quer dizer especiaria. Os nomes são diferentes, mas é a mesma substância.

Em entrevista publicada no Jornal Nacional, Alexandre Soares, diretor do Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística, afirmou que, "há cinco, dez anos atrás, a gente poderia falar que 95% das nossas apreensões eram de maconha e cocaína" no estado de São Paulo. "Hoje, esse percentual de maconha e cocaína reduziu, e esses 5% que eram de sintético aumentaram para 15% das apreensões", afirmou.

As drogas K são sintéticas. Dá para esconder até 1,2 mil doses da substância em uma simples folha de papel. Promotores do Ministério Público (MP-SP) investigam o esquema ilegal.

