Apresentador da MTV acusa policiais de racismo em abordagem

247 - O youtuber e apresentador Spartakus Santiago, de 27 anos, fez na manhã desta segunda-feira (4) uma acusação de racismo contra dois policiais militares que o abordaram no bairro de Santana, na Zona Norte de São Paulo. Os policiais chegaram "com a arma na minha cara", disse o publicitário, que atua na MTV. Ele fez os relatos durante uma transmissão nas redes sociais.

De acordo com o portal G1, o apresentador afirmou que tinha saído para caminhar somente com o celular e com o fone de ouvido, e estava parado próximo ao viaduto. Os PMs alegaram "atitude suspeita" para a abordagem. Um dos policiais mostrados nas imagens do publicitário durante a transmissão também é negro.

Em nota, a PM informou que "a abordagem ocorreu conforme os protocolos vigentes na Instituição". "O influencer Spartakus Santiago em nenhum momento foi ofendido ou agredido pelos policiais militares. Como ele não portava documentos foi necessário consultar o COPOM para confirmar sua identificação", diz a corporação.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública disse que "as fiscalizações e abordagens realizadas pelos policiais militares seguem protocolos rigorosos e amparados pela legislação brasileira, constituem-se importante ferramenta de trabalho policial e, em grande parte, foram responsáveis pelas quase 5 mil armas e 131 toneladas de drogas apreendidas de janeiro a agosto deste ano". "Comprovado que não há nada de ilícito ou irregular com a pessoa abordada ela é imediatamente liberada, tal qual aconteceu no caso e pode ser observado nas imagens do vídeo", diz.

