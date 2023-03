Apresentadora da Record passa por momentos de desespero ao ser perseguida por “stalker”

Apoie o 247

ICL

247- Mônica Fonseca, apresentadora do quadro A Hora da Venenosa no Balanço Geral MG, foi perseguida e ameaçada por um homem na porta da afiliada da Record em Belo Horizonte. Na terça (21), após receber um bilhete e uma caixa de bombons do stalker, a jornalista de 29 anos se desesperou e chamou a polícia, que o prendeu em flagrante.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos de Minas Gerais. Reportagem do portal Notícias da TV teve acesso ao boletim de ocorrência, em que Mônica descreveu o recado. O bilhete dizia "só te quero" e "tenho que fazer carnificina".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.