Aprovada em primeiro turno Reforma da Previdência de São Paulo

247 - Deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovaram o texto da PEC da reforma da Previdência estadual, na noite desta terça-feira, 18. A medida precisava de 57 votos a favor para ser aprovada em primeiro turno e obteve extamente 57 votos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "o placar foi de 57 favoráveis e 31 votos contrários. Agora, os deputados votarão os destaques. É preciso que haja ainda votação em segundo turno. O relator do texto, deputado Heni Ozi Cukier (Novo), disse (...) que espera que a segunda votação seja realizada nesta quinta-feira (20). O deputado já havia confirmado que o governo detinha maioria de votos para aprovar as mudanças nas aposentadorias dos servidores do estado em primeiro turno no plenário."