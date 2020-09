"Aquele PM sujou a imagem de bons PMs", diz motoboy espancado

247 - O motoboy André Andrade Mezzette, 29, criticou o policial militar que havia decretado a prisão dele sob a acusação de tentativa de assalto. "Aquele PM sujou a imagem dos bons policiais militares que existem na corporação", disse Mezzette, que foi solto nesta quarta-feira (2) no CDP (Centro de Detenção Provisória) do Belém, zona leste da capital paulista, após a repercussão de um vídeo que mostrava agressões e apontava contradições na acusação do PM. O motoboy havia dito que foi vítima de racismo.

"A PM tem que começar a saber quem está colocando na corporação, porque é essa a corporação que está defendendo São Paulo. Esse cara, por exemplo, não tem capacidade e mentalidade para proteger um cidadão", disse o motoboy em entrevista ao portal Uol.

"Com todo o respeito, se ele fez comigo, ele fez com outros. Infelizmente, é uma realidade sobre o que acontece em São Paulo. Lá na cadeia, eu falei para os caras o que aconteceu comigo e ninguém duvidou de mim. Pelo contrário, conheci outros caras que estavam lá porque também foram forjados. Não sou o primeiro, nem vou ser o último", complementou.

O motoboy afirmou estar com medo de sofrer represálias do PM e de outros agentes. "Eu trabalho à noite, eu entrego pizzas. Eu trabalho na quebrada, entendeu? Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa como aquele cara, eu tenho medo, mas eu preciso trabalhar, me adaptar", disse.

