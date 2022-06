“Aqui, o capital não explora o trabalho”, diz Alckmin em evento do MST

Apoie o 247

Igor Carvalho, Brasil de Fato - Em Andradina, para a inauguração da fábrica de laticínios da Coapar, cooperativa de produção de leite do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), nesta sexta-feira (24), o pré-candidato à vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), passou rapidamente, sem notar, por um grupo de três produtoras rurais de Andradina, interior de São Paulo, que o esperava no evento.

“Eu adoro o Alckmin, queria uma foto com ele”, repetia uma das amigas do grupo, que refletia um perfil minoritário do evento, formado majoritariamente por agricultores e militantes do MST, que estavam desconfiados com o ex-governador de São Paulo, que agora forma com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silvia (PT) uma aliança insólita para tentar derrotar Jair Bolsonaro (PL) nas eleições 2022.

No primeiro encontro entre MST e Alckmin, havia a expectativa sobre o discurso do ex-governador. Um dirigente petista explicou que o vice-presidenciável estava tranquilo e já esperava alguma resistência.

“Ele foi corajoso de vir para inaugurar uma obra do MST, ele sabe o risco que corria, mas veio, porque também sabe que esse gesto de aproximação é fundamental para que a desconfiança com ele fique para trás”, contou.

Quando foi anunciado pelo cerimonial do evento, Alckmin foi pouco aplaudido, mas subiu sorridente ao palco, ao lado do pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, além de deputados federais e estaduais.

Coube ao coordenador nacional do MST Gilmar Mauro quebrar o gelo do encontro. “Muita gente nos criticou por chamar o Alckmin para esse evento. Muita gente criticou o Alckmin por aceitar. Vocês sabem o que nos une, neste momento? Primeira questão que nos leva a nos juntar, democratas e republicanos desse país, é que queremos ‘Fora Bolsonaro’. A segunda, é que 33 milhões de pessoas passam fome nesse país e aqui nós temos a solução.”

Quando foi chamado ao palco, Alckmin recebeu uma plateia menos resistente e provou que o horizonte de um político em campanha não pode ser subestimado. Entre elogios ao MST, defendeu a organização dos trabalhadores rurais.

“Destaco aqui, o socioativismo do MST”, começou. “A união de todos vocês, construindo o MST, fez a diferença, é uma história de lutas e conquistas. Aqui na Coapar, você pega o leite do cooperativado, você faz a logística, você industrializa mais de 15 produtos e comercializa. Um, não explora o outro, o capital não explora o trabalho, mas é a cooperativa que faz crescer a região e agrega valor.”

Ainda coube, no curto discurso, uma piada que arrancou risos da plateia. “Ainda há tempo e quero avisar aos produtores de chuchu da região, vocês não serão esquecidos.”

No final, Alckmin descerrou a placa inauguram ao lado de Haddad e dirigente do MST e colocou um boné do MST, para alegria do público.

