Araçatuba: homem teria sido morto por filmar criminosos, diz PM

247 - Um dos mortos durante o ataque de uma quadrilha a agências bancárias em Araçatuba, no interior de São Paulo, teria sido flagrado pelos criminosos filmando a ação. A informação foi dada pelo capitão da Polícia Militar, Alexandre Guedes. A reportagem é do portal UOL.

"Temos uma pessoa que me parece que foi deixar a esposa no local de trabalho e retornou ao centro onde se concentrou a ação dos criminosos para filmar toda a ação. Me parece, são informações preliminares, que os bandidos identificando que ele estava filmando acabaram por matá-lo", disse o capitão em entrevista à Globonews.

Além do homem, cuja identidade e idade não foram divulgadas, outras duas pessoas morreram. Uma mulher e outro homem que integrava a quadrilha e teria sido morto em confronto com a polícia em Taveira, área rural de Araçatuba, por onde os criminosos fugiram.

Quatro pessoas foram levadas para a Santa Casa com ferimentos. Uma delas foi atingida por um explosivo e teve os dois pés amputados.

Os criminosos levaram terror à cidade. Moradores foram feitos reféns e usados como escudo na fuga dos criminosos, que ainda deixaram explosivos em 14 pontos.

