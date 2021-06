Araraquara inicia reabertura após lockdown com nova alta de mortes e casos

Dados divulgados nesta segunda-feira pelo comitê local de contingência do coronavírus mostram 60 óbitos no mês de junho, o que supera as 59 mortes causadas pela doença em maio edit

247 - Apesar de ter decretado um lockdown até este domingo (27), a cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, registrou alta no número de mortes e de infecções pela Covid-19.

Dados divulgados nesta segunda-feira (28) pelo comitê local de contingência do coronavírus mostram 60 óbitos no mês de junho, o que supera as 59 mortes causadas pela doença em maio.

Em junho, foram registrados 3.947 casos novos da doença, abaixo apenas dos 4.218 registrados em fevereiro.

A ocupação de leitos de UTI chegou a 82% nesta segunda.

Entre esta segunda e domingo, o comércio poderá abrir até as 19h, postos de combustíveis poderão funcionar até as 20h e bares e restaurantes só poderão atender presencialmente até as 19h.

A cidade é governada pelo prefeito Edinho Silva (PT), que vem sendo vítima de ataques de Jair Bolsonaro por implementar as medidas sanitárias de combate à pandemia. (Com informações da Folha de S.Paulo).

