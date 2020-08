Aras se manifesta pela manutenção da comissão do processo de impeachment de Witzel

A defesa do governador do RJ alega que não foram cumpridos adequadamente requisitos para a formação da comissão. Aras discorda edit

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, deu parecer contrário nesta quinta-feira (20) ao recurso do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que pede a dissolução da comissão do processo de impeachment aberto contra ele na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio).

A defesa de Witzel argumenta que não foram cumpridos adequadamente requisitos para a formação da comissão, como a garantia da proporcionalidade partidária.

Aras discordou: "havendo o respeito à pluralidade política na formação da comissão, tendo em vista que integrada por representantes de todos os partidos (...) há legitimação material e formal da comissão para a sua atuação".

Cabe ao relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, decidir se a Alerj poderá, ou não, manter a comissão.

