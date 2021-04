Arcebispo de BH segue da prefeitura e faz missa da Páscoa online

Depois do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar a celebração presencial de cultos religiosos, o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, seguiu as orientações do prefeito Alexandre Kalil (PSD), e celebrou a missa de forma online edit

247 - O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, seguiu as orientações do prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), e celebrou de forma online a tradicional missa de Páscoa.

Após a decisão do ministro Kassio Nunes, que autorizou a realização de cultos e missas presenciais em meio ao aumento de óbitos pela Covid-19, o prefeito de BH disse que respeitava a decisão do STF, mas que não cumpriria. O arcebispo seguiu a orientação do prefeito e, por volta das 8h deste domingo, os fiéis puderam acompanhar o culto virtualmente, transmitido da Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté.

"Em Belo Horizonte, acompanhamos o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos os cultos e missas presenciais", postou Kalil, no Twitter.

