Arquidiocese de São Paulo desconhece teor das acusações contra Padre Júlio

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Arcebispo de São Paulo, o cardeal dom Odilo Scherer encaminhou ofício ao presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), pedindo o envio das "denúncias de extrema gravidade" que o vereador afirmou ter recebido a respeito do padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua.

"A Arquidiocese desconhece o teor das supostas acusações mencionadas pelo vereador e lamenta não ter sido informada devidamente a seu respeito", completou. A informação foi publicada nesta terça-feira (16) pela coluna Painel.

continua após o anúncio

O vereador Rubinho Nunes (União) tem articulado para fevereiro a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na qual o padre seria o principal alvo. Parlamentares pretendem investigar o trabalho do religioso e de Organizações Não-Governamentais (ONGs) na ajuda a pessoas em situação de rua e a dependentes químicos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: