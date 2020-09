Arthur do Val sobre moradores de rua: sabe-se lá onde esse cara faz suas necessidades e larga o lixo da marmita

Pré candidato a prefeito de São Paulo pelo Patriotas criticou o atendimento assistencial prestado por ONGs e por setores da Igreja Católica a moradores de rua do centro de São Paulo edit

247 - O pré-candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo Arthur do Val, condenou o serviço prestado por Ongs e pastorais aos moradores de ruas de São Paulo, no momento em que o desemprego e a miséria atingem ainda mais os vulneráveis.

“O centro histórico não pode ser um ambiente onde você dá a comida e o morador de rua pegue seu cobertor, durma na rua, e sabe-se lá onde esse cara vai fazer suas necessidades e largar o lixo daquela marmita”, afirmou em entrevista ao El País Brasil.

Ele, que se elegeu deputado federal com a fama de seu canal “mamãe falei”, cujo o objetivo era constranger manifestantes de esquerda em manifestações, defendeu que “o equipamento social [para a população de rua] deve ser entregue de forma completa”, com um atendimento “descentralizado [fora da região central]”.

