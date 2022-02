"As urnas do Barroso são penetráveis", afirma deputado aliado de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Após Jair Bolsonaro atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado estadual por São Paulo Gil Diniz (PL) resolveu defender Jair Bolsonaro e atacou Luís Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A conversa no Twitter Spaces foi gravada pelo jornalista Eduardo Matysiak.

“Hoje a gente descobriu que as urnas do Barroso são penetráveis. Ele disse que as urnas dele são impenetráveis. Hoje parece que os russos conseguiram aí penetrar as urnas do Barroso, para não falar outra coisa para não tomar um processo. Mais um processo”, disse.

Em seguida, fez uma fala indignada às críticas ao governo Bolsonaro, que "não está isolado", como se vê em sua viagem à Rússia. "A galera só trabalha contra".

Mais um dia normal no mundo da terraplana: "as urnas do Barroso são penetráveis", diz deputado estadual Gil Diniz pic.twitter.com/s6stzxatlO

Ataques ao TSE

Jair Bolsonaro (PL) atacou nessa quarta os ministros do STF Alexandre de Moraes e Edson Fachin, que também compõem o TSE. Bolsonaro afirmou que os magistrados querem deixá-lo inelegível e escolher o candidato deles.

Bolsonaro também disse que as Forças Armadas serão "fiadoras" do processo eleitoral, após o TSE divulgar o documento com as perguntas das Forças Armadas sobre o processo eleitoral e as respostas da corte.

