Assaí é condenado a pagar R$ 30 mil por abordagem violenta contra criança negra no RJ

Um menino negro de dez anos estava acompanhando os pais e, após abordagem do segurança, ficou com marcas no pescoço e sentiu falta de ar

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou um mercado da rede Assaí a pagar R$ 30 mil por danos morais por uma abordagem de um segurança a uma criança negra, informou o Painel S.A. da Folha de S.Paulo. O mercado em questão está localizado no bairro de Jacarepaguá e foi condenado em segunda instância.

Em 2019, o segurança abordou de forma violenta um menino negro de dez anos, que estava na companhia dos pais fazendo compras e, após abordagem do segurança, ficou com marcas no pescoço e sentiu falta de ar, de acordo com a coluna. O Assaí justificou que o supermercado vinha registrando furtos praticados por crianças e adolescentes.

A desembargadora Andréa Pachá, da 3ª Câmara Cível do TJRJ, afirmou que a abordagem foi racista, excessiva e feriu a Constituição — onde está prevista a proteção à infância.

O Assaí, em nota, respondeu que "vem se atualizando e evoluindo continuamente por meio de ações de sensibilização, formação e recrutamento inclusivo, além de procedimentos internos, a exemplo da criação do programa de diversidade e combate à discriminação".

"O Assaí tem como valores o compromisso, o respeito e a inclusão, entendendo a diversidade como fator de inovação e desenvolvimento socioeconômico. A empresa compreende que há muito trabalho a ser feito ainda na construção de um país e uma sociedade mais inclusivos e respeitosos", diz.

