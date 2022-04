Assalto com 40 reféns em empresa deixa feridos e um morto em SP

Apoie o 247

Metrópoles - Três homens de uma quadrilha de 12 pessoas foram presos, na noite dessa terça-feira (12), na Zona Norte de São Paulo, após invadirem uma empresa para roubar uma carga de cobre avaliada em R$ 2 milhões. Fortemente armado, o grupo fez 40 reféns durante o assalto. Na troca de tiros, um suspeito morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com o G1, os criminosos invadiram a empresa Ztec Tecnologia de Metais Ltda., na Vila Maria, por volta das 22h30. Eles usaram uniformes parecidos com os dos funcionários. Testemunhas disseram que alguns integrantes da quadrilha portavam fuzis.

A quadrilha foi surpreendida na saída por policiais militares. Houve tiroteio. De acordo com a reportagem, um criminoso foi atingido na cabeça e no peito e morreu no local. Os outros dois feridos não eram da quadrilha e nem trabalhadores do local. As vítimas estavam na região e acabaram atingidas por balas perdidas. Elas foram levadas ao hospital. O estado de saúde não foi informado.

Oito criminosos conseguiram escapar do cerco policial.

