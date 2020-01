Assassino de Debora, militante feminista, vai a júri popular

247 - Na última quinta-feira (9) começou o julgamento, com júri popular, de Willy Gorayeb Liger, gerente de bar acusado de estuprar e matar a jovem militante feminista Debora Soriano de Melo, de 23 anos, com um taco de beisebol. O crime ocorreu em um bar da Zona Leste de São Paulo em 2016, onde trabalhava o réu. Ele responde preso aos processos.

Segundo acusações do Ministério Público, a vítima foi abusada e violentada no bar "Sr. Boteco", na Mooca, no dia 14 de dezembro de 2016. O jugamento de Willy acontece no plenário 6 da 1ª Vara do Júri no Fórum Criminal da Barra Funda, Zona Oeste da cidade.