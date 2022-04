Assembleia decide por manutenção da greve dos trabalhadores em Educação de MG

Apoie o 247

Fórum - O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) aprovou, na tarde desta quinta-feira (31), em assembleia estadual realizada em Belo Horizonte, a manutenção da greve, por tempo indeterminado, na Rede Estadual de Educação.

A categoria, que está em greve desde o dia 9 de março, cobra do governo de Romeu Zema (Novo) a aplicação dos reajustes do Piso Salarial Profissional Nacional.

A direção do Sind-UTE, de Minas Gerais, destaca que o governo Zema não negocia e, após judicializar a greve, se retirou do processo de mediação feito pelo Tribunal de Justiça. Desde 2019, já foram 20 reuniões com a Seplag e a administração estadual não apresenta planejamento financeiro para aplicação dos reajustes.

