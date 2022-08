Assessor parlamentar em Minas ameaça deputada Beatriz Cerqueira

De acordo com o portal da transparência da Câmara, Lucas ganha um salário mínimo. Ele tem uma outra conta no Instagram com 15 mil seguidores. edit

247 - Lucas Ribeiro, assessor parlamentar em Mário Campos lotado pelo vereador Reinaldo Magalhães (PP), na região metropolitana de Belo Horizonte, com visão política da extrema-direita, publicou em suas redes sociais conteúdos de discurso de ódio e ameaça à deputada estadual e candidata à reeleição Beatriz Cerqueira (PT). Em uma das imagens é possível identificar ainda uma arma na cintura do homem. A reportagem é do portal O Tempo.

"O PT querendo voto aqui em Mário Campos, comunistas aqui não tem para comunistas" (sic), diz um trecho da postagem. Na publicação há um cartaz de campanha da deputada Beatriz Cerqueira com data para acontecer nesta terça-feira (8), em Mário Campos.

Em outra publicação, com uma pistola na cintura, Ribeiro escreveu: "vem esquerdopalha me oprimir o chumbo vai corta solto". (sic)

Já em uma conta pessoal no Instagram, em uma postagem que desaparece após 24 horas, o assessor parlamentar compartilhou a frase "Mulher não precisa da Lei Maria da Penha, mulher precisa é de um 38 carregado", afirmando que "concorda" com esta afirmação.

Procurado pela reportagem, o vereador Reinaldo Magalhães disse que “Teve um mal entendido", mas diz que está sendo muito cobrado pelos seus atos. "Vou fazer um documento, ele vai ser notificado pelos seus atos. Já conversei com o presidente da Câmara. Já peço desculpas pelo ato que ocorreu”, disse o vereador.

