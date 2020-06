Assessora atual de Flávio Bolsonaro no Senado também é alvo de operação que prendeu Queiroz

Alessandra Esteves Marins exerce cargo de confiança no gabinete do senador Flávio Bolsonaro e recebe quase R$ 9 mil de salário edit

247 - Assessora atual de Flávio Bolsonaro, Alessandra Esteves Marins também foi alvo da operação da Polícia Civil e do Ministério Público que prendeu Fabrício Queiroz. Alessandra exerce cargo de confiança no gabinete do senador e recebe quase R$ 9 mil de salário. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A assessora está entre os investigados pela suspeita de “rachadinha” e já trabalhou com Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O Ministério Público do Rio de Janeiro decretou medidas cautelares contra que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, comparecimento mensal em Juízo e proibição de contato com testemunhas, conclui a reportagem.

Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro.

