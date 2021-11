Assessoria de Marília Mendonça diz que baseou informação de que cantora estava "bem" após acidente aéreo em fontes confiáveis

Apoie o 247

247 - A assessoria da cantora Marília Mendonça, morta em um acidente aéreo na última sexta-feira (5), afirmou que baseou a informação inicial de que todos saíram vivos da pequena aeronave em "fontes confiáveis".

Após a notícia do acidente, a assessoria havia informado ainda que "todos" estavam "bem". Pouco depois de boa parte da mídia ter publicado essa informação, os bombeiros confirmaram as mortes.

"Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral", diz a nota. (Com informações da coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo).

