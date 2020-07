Associação de Juízes Federais rechaça ação de 'afronte' a agentes públicos

Sem citar o nome do magistrado, a Associação disse que "não podem ser aceitas condutas que contrariem norma legal”, como a do desembargador que atacou verbalmente agentes do GCM em Santos edit

247 - Mais uma entidade posicionou-se contra as famosas “carteiradas de agentes públicos”. Desta vez, a Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) publicou hoje um nesta terça-feira (21) repudiando condutas como a do desembargador Eduardo Almeida Rocha Prado de Siqueira, que no último sábado (18) foi flagrado atacando verbalmente um GCM (Guarda Civil Metropolitano), em Santos, após ser autuado por não estar usando máscaras.

Sem citar o nome do magistrado, como reproduziu o portal UOL, a Associação disse que "não podem ser aceitas condutas que contrariem norma legal que determine utilização de máscara em lugar público" e nem "atitudes abusivas que afrontem agentes públicos".

