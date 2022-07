Associação do MP do Rio oferece curso de como se vestir a promotoras

Apoie o 247

Metrópoles - A Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro (Amperj) irá oferecer um curso de como se vestir só para promotoras no próximo mês.

A “Tarde de Estilo”, que será no dia 19 de agosto na sede da Amperj, acontecerá na hora do expediente das promotoras.

O evento será ministrado pela consultora de imagem Vanessa Marques. O objetivo alegado é auxiliar as promotoras a descobrirem “as melhores cores e roupas para serem usadas no ambiente de trabalho”. O curso também diz que pretende contribuir para a “expansão do guarda-roupa” e a “valorização da essência” das promotoras.

