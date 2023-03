Ataque a faca deixa ao menos 5 feridos em escola pública de São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - Um ataque a faca deixou ao menos três professores e dois alunos feridos nesta segunda-feira (27) na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Helicóptero Águia, da PM, foram acionados. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

De acordo com o G1, "um dos professores foi levado para o HC e o outro para o Hospital Bandeirantes. O terceiro está em parada cardiorrespiratória no local. Os médicos estão tentando estabilizá-lo para ele ser levado pelo Águia. Uma das crianças sofreu um corte no braço e a outra foi socorrida em estado de choque, mas sem ferimentos".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.