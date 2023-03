Ataque a faca em escola de SP mata professora; Fonte conta com exclusividade ao 247 que autor era vítima de racismo

Crime ocorreu no bairro Vila Sônia. Adolescente de 13 anos planejou todo o atentado após ser "chamado de macaco", relata fonte edit

Apoie o 247

ICL

Por Laís Gouveia, 247 - Uma professora identificada como “"Elisabete" morreu e outras três pessoas foram feridas após um ataque a facadas dentro da escola estadual Thomazia Montorona cidade de São Paulo, no bairro Vila Sônia, na manhã desta segunda-feira (27).

Uma fonte que trabalha em um outro colégio próximo, contou com exclusividade ao portal Brasil 247 que o jovem que promoveu o ataque era vítima de insultos racistas. “Foi chamado de macaco”, relatou.

De acordo com reportagem do portal o UOL, o adolescente de 13 anos suspeito do crime foi apreendido e encaminhado ao 89º DP. Em seu celular, dados de como planejar atentando em colégio foram encontrados na busca.

Os três outros feridos não correm risco de morte e estão em hospitais da região.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.