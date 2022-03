Ataque com faca deixa dois estudantes feridos em colégio na cidade de SP

De acordo com a polícia, o aluno suspeito de cometer o ataque disse que sofria bullying edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma estudante foi esfaqueada por volta das 11h20 desta terça-feira (22) por um colega na sala de aula, no Colégio Floresta, na zona leste de São Paulo. Um garoto que tentou protegê-la também foi ferido. De acordo com a polícia, o aluno suspeito de cometer o ataque disse que sofria bullying.

A corporação também informou que a estudante foi golpeada ao menos dez vezes e teve o pulmão perfurado. Foi levada para o hospital municipal de Ermelino de Matarazzo e passava bem, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

O garoto que tentou protegê-la foi levado à delegacia, acompanhado pela mãe, para prestar depoimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a polícia,o aluno suspeito de ferir os colegas com uma faca de cozinha foi encontrado na quadra da escola.

As aulas do colégio foram suspensas para a realização de perícia no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora do colégio, Elotisa Maria Otavia Garcia, negou que o aluno suspeito fosse vítima de bullying pelos colegas, como teria sido afirmado por ele à polícia.

"Temos uma equipe de apoio no colégio com psicólogas que orientam e fazem trabalho com os alunos. Em nenhum momento nossa psicóloga percebeu qualquer dificuldade desse aluno", afirmou ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Em nenhum momento, nem ele nem ela nos procuraram para falar. Não temos problemas de disciplina, os alunos são educados, e as famílias são presentes. Para nós, foi uma surpresa muito grande", complementou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: