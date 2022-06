Ataque em ônibus deixa 3 mortos no interior de SP

Ataque ocorreu na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo edit

Sputnik Brasil - Nesta terça-feira, 21, um homem armado com uma faca matou três pessoas e deixou outras feridas dentro de um ônibus de Piracicaba, no interior de São Paulo.

Conforme publicou o portal g1, o ataque ocorreu em um cruzamento no centro da cidade, próximo do Terminal Urbano da cidade.

O trecho na avenida Armando de Salles de Oliveira com a rua Regente Feijó foi interditado e as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um suspeito de realizar o ataque foi preso, mas ainda não se sabe o que motivou o crime, segundo afirmou o portal com informações da Polícia Militar.

As polícias militar e civil estão no local com o apoio de um helicóptero.

