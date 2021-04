Até Zema já reconhece que Bolsonaro 'menosprezou inimigo' na pandemia

O governador mineiro, um dos poucos que ainda mantinham boas relações com Bolsonaro, fez críticas à atuação do governo federal na pandemia. "Hoje, 220 milhões de brasileiros estão pagando uma conta altíssima devido a essa falta de coordenação central", falou edit

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), um dos poucos governadores que ainda mantinham boas relações com Jair Bolsonaro, fez críticas à condução da pandemia de Covid-19 no Brasil pelo governo federal.

Em reunião com representantes do setor produtivo de Minas, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, Zema disparou: "só estamos vivendo toda essa situação porque, ano passado, o governo federal menosprezou um inimigo que ninguém conhecia. (...) Hoje, 220 milhões de brasileiros estão pagando uma conta altíssima devido a essa falta de coordenação central, essa falta de visão do governo federal".

A insatisfação do governador mineiro representa um isolamento de Bolsonaro que se aprofunda cada vez mais.

