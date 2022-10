Atendente do McDonald’s se recusa a atender crianças negras em Campinas

A mulher estava com os dois netos na fila do quiosque de sorvete e, quando chegou a vez deles, o atendente disse que o sorvete tinha acabado edit

247 - A Polícia Civil de Campinas, interior de São Paulo, investiga um caso de injúria racial supostamente praticado pelo atendente de um quiosque de sorvete do McDonald’s, nesse domingo (23), em um shopping de Campinas, interior de São Paulo. A avó de duas crianças negras registrou ocorrência, e a família usou as redes sociais para fazer a denúncia. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu no domingo à noite, quando a avó e os dois netos foram até o quiosque para comprar sorvete. Segundo a família, o atendente se recusou a vender a sobremesa para as duas crianças, uma menina de 9 anos e um menino de 6.

A mulher estava com os dois netos na fila do quiosque de sorvete e, quando chegou a vez deles, o atendente disse que o sorvete tinha acabado. A família foi para outra lanchonete, mas, de lá, a menina viu o funcionário vendendo sorvete para outros clientes brancos e contou para a avó.

