Atendimento da Enel é cada vez mais precário em São Paulo, que sofre com apagões

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O atendimento oferecido pela Enel, que adquiriu a Eletropaulo, em São Paulo enfrenta críticas crescentes, especialmente diante das falhas recorrentes no fornecimento de energia elétrica. Os paulistanos têm vivenciado episódios de apagões, e a insatisfação com a prestadora de serviços vem se intensificando. A situação se agravou após o temporal da última terça-feira (9), que deixou parte da cidade às escuras por pelo menos 4 horas. Consumidores relatam dificuldades em obter informações precisas sobre o restabelecimento dos serviços, enquanto a Enel enfrenta desafios na reconstrução de trechos danificados por quedas de árvores, segundo aponta reportagem da Folha de S. Paulo.

A situação se agrava à medida que os consumidores experimentam não apenas apagões, mas também enfrentam uma aparente falta de suporte eficiente por parte da Enel. A reconstrução de trechos danificados por quedas de árvores torna-se um desafio para a empresa, contribuindo para a demora no restabelecimento completo da energia. Diante disso, a relação entre a prestadora de serviços e os usuários torna-se cada vez mais tensa, com questionamentos sobre a capacidade da empresa em lidar com eventos climáticos adversos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: