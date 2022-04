"Atitude intempestiva": secretário de Saúde de São Paulo critica anúncio de Queiroga sobre fim do estado de emergência

Apoie o 247

ICL

247 - O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, criticou o anúncio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o fim da Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (Espin) em decorrência da Covid-19.

"É uma atitude intempestiva. Não poderia acontecer nesse momento. Hoje temos um país desigual na vacinação. Não falo de São Paulo, que é uma realidade muito diferente do Brasil", afirmou Gorinchteyn ao UOL.

O secretário destacou que alguns estados, como Roraima e Maranhão, por exemplo, têm taxas de vacinação abaixo de 70%. "Seguramente temos que entender que temos de manter as estratégias. Elas ajudam os estados tanto para compra de insumos para Covid, para as vacinas, as restrições. Temos de ter essa compreensão".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE