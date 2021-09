Atividades educativas marcam homenagem aos 100 anos de Paulo Freire na periferia de São Paulo

Apoie o 247

Brasil de Fato - A Escola Nacional Paulo Freire realizou neste sábado (18) uma série de atividades junto a pais, estudantes e professores da Escola Drº Álvaro de Souza Lima, no bairro Jardim São Savério, zona sudeste da capital paulista. Os eventos fazem parte das comemorações do centenário do filósofo e educador Paulo Freire, que completaria 100 anos amanhã (19).

Oficinas de stencil e de muralismo, atendimento de saúde, assessoria jurídica, doação de livros e sementes e construção de uma horta comunitária foram algumas das atividades realizadas. O evento contou com a participação de Agentes Populares da comunidade e voluntários.

"Essa ação diz muito na prática os valores freirianos e o que Paulo Freire plantou durante sua vida como militante, como educador popular e como humanista. A ação que estamos fazendo hoje exemplifica o ‘fazer junto’ que Freire nos ensinava. É no fazer junto que a gente pratica os valores freirianos”, salienta Júlia Aguiar, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes e militante do Levante Popular da Juventude, movimento popular que constrói a Escola Nacional Paulo Freire.

As atividades também serviram para apresentar e popularizar o pensamento do filósofo pernambucano. Foram realizados grafittis nos muros da escola, distribuição de zines e declamação de cordel sobre o educador.

“Estou gostando bastante do que está sendo apresentado. Confesso que nunca tinha ouvido falar de Paulo Freire. Eu tenho ouvido bastante falar dessas expressões do cordel e me chamou bastante atenção para que eu possa procurar mais informações, mais literatura e incentivar meus filhos”, destaca a estudante Renata Nobre, mãe de Miguel, de 7 anos, aluna da escola onde foi realizada a programação.

Programação segue durante todo o mês de setembro

Com o lema “Paulo Freire 100 anos: um projeto de esperança”, a Escola Nacional Paulo Freire realiza desde maio diversas atividades de formação e organização popular para celebrar a memória e legado do educador. Até o fim do mês, também serão realizadas ações de colagem de lambes na periferia de São Paulo, mutirão de construção da biblioteca da Escola Nacional e a última etapa do “Ciclo de Debates Paulo Freire”, que será realizado de forma virtual nesta quarta (22), às 19h, no canal do Youtube do Levante Popular da Juventude. A programação completa pode ser acessada aqui.

