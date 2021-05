Ativistas esticam faixas na Praça da Sé exigindo vacina, comida e Fora Bolsonaro

Segundo a Frente Brasil Popular, a atividade faz parte da jornada nacional de lutas e prepara as manifestações, em diversas cidades do Brasil, no dia 29 de maio edit

247 - O perfil da Frente Brasil Popular no Twitter divulgou, nesta quarta-feira, 26, um ‘faixaço’ que ocorreu na Praça da Sé, no centro de São Paulo. As três faixas diziam “vacina no braço”, “comida no prato” e “Fora Bolsonaro”.

“Ação faz parte da jornada nacional de lutas que contará também com manifestação nesse sábado 29 em diversas cidades do Brasil”, anunciou o perfil.

Campanha Fora Bolsonaro realiza manifestação na praça da Sé pela volta do auxílio emergencial. Ação faz parte da jornada nacional de lutas que contará também com manifestação nesse sábado 29 em diversas cidades do Brasil.

Fotos: @guifrodu#600ContraFome #ForaBolsonaro pic.twitter.com/DiVlRxt1jI May 26, 2021

Neste sábado, 29 de maio, partidos, sindicatos e movimentos sociais estão chamando manifestações em diversos locais do País para lutar pela vacinação, por auxílio emergencial, contra a fome e o desemprego, e pela saída de Jair Bolsonaro da Presidência.

