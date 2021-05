Atlas: com Boulos ou Haddad, candidatura única da esquerda lideraria disputa por governo de São Paulo

Sem Fernando Haddad na disputa pelo governo paulista, Guilherme Boulos alcançou 26,3% das intenções de voto num eventual primeiro turno, contra 17,9% de Paulo Skaf (MDB), segundo colocado. Sem o pessolista, o ex-prefeito da capital alcançou 25,3%, a frente dos 13,5% do emedebista edit

247 - Pesquisa Atlas divulgada nessa quarta-feira (12) apontou que uma candidatura única de esquerda ao governo de São Paulo, seja com o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, ou com o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), largaria na liderança das intenções de votos.

Sem o petista, Boulos alcançou 26,3% das intenções de voto num eventual primeiro turno, contra 17,9% de Paulo Skaf (MDB) e 13,3% do governador João Doria (PSDB).

Haddad, sem enfrentar o pessolista na mesma disputa, teria 25,3%, a frente dos 13,5% de Skaf e 12,2% de Doria.

Quando os dois nomes entraram na disputa, o levantamento mostrou um empate técnico entre quatro candidatos - a margem de erro de três pontos para mais ou para menos: Boulos (17%), Skaf (16,4%), Haddad (14,6%) e Marcio França (12,5%), do PSB.

"Chama a atenção a fortaleza de Guilherme Boulos, inclusive em cenário em que aparece junto com o Fernando Haddad”, afirmou Andrei Roman, CEO do Atlas, de acordo com relato publicado pelo jornal El País.

"A sua candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2020 cristalizou uma base forte e, caso a esquerda não se una, corre o risco de ficar fora do segundo turno", acrescentou.

