Ato de Bolsonaro com Pazuello no RJ em maio custou ao menos R$ 232 mil aos cofres públicos

Valor total dos recursos gastos para a realização do ato político é maior, mas não se pode estipular quanto pois FAB mantém os custos dos voos utilizados na ocasião sob sigilo edit

Fórum - O fatídico ato político que custou a Eduardo Pazuello um processo administrativo – já arquivado – no Exército, realizado em maio no Rio de Janeiro, custou ao menos R$232 mil aos cofres públicos.

As informações são do próprio governo Bolsonaro, que repassou os valores após solicitação via requerimento de informações protocolado pelo deputado federal Leo de Brito (PT-AC) e subscrito por Elias Vaz (PSB-GO), Padre João (PT-MG) e Kim Kataguiri (DEM-SP).

Ao todo, foram torrados por Bolsonaro, Pazuello e os servidores envolvidos no ato R$ 41,7 mil em diárias, R$ 67,8 mil em transporte terrestre, R$ 742 em telefonia, R$ 7 mil em passagens e R$ 114,6 mil em cartão do governo.

