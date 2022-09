Ato de campanha de Garcia em Sorocaba acaba em pancadaria

Apoie o 247

ICL

247 - Um ato de campanha do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), realizado nesta quarta-feira (28), em Sorocaba, interior de São Paulo, acabou em pancadaria. De acordo com o jornal O Globo, a briga começou após um homem tentar chutar o veículo que transportava o tucano nas imediações do teatro municipal. No instante seguinte, um apoiador de Garcia desferiu um soco no jovem antes que ele fosse contido e jogado no chão.

A campanha de Garcia, que tenta a reeleição, não prestou queixa da ocorrência, mas informou que houve uma confusão generalizada após a tentativa de agressão ao governador, que teria resultado em danos ao retrovisor do automóvel. A coordenação tucana, porém, não fez menção ao soco dado pelo apoiador contra o homem que teria chutado o veículo.

Em nota, Garcia disse que sua segurança foi reforçada e destacou o aumento da tensão resultante da polarização nacional.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.