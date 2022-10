Ato de Lula e Haddad na PUC terá presença de Meirelles, Joaquim Barbosa e Marta Suplicy

O ato está sendo incensado por petistas como uma grande oportunidade para engajar a militância de rua e ampliar a distância na reta final do segundo turno edit

247 - Ato de apoio às candidaturas de Lula (PT), para presidente, e Fernando Haddad (PT), para governador de São Paulo, na próxima segunda-feira, 24, na PUC terá apoio o ex-ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles e a ex-senadora Marta Suplicy (MDB), informou Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo .

João Amoedo, candidato à presidência pelo Novo em 2018, também foi convidado.

Segundo Bergamo, o ato está sendo incensado por petistas como uma grande oportunidade para engajar a militância de rua e ampliar a distância na reta final do segundo turno. “Na avaliação de um aliado do ex-presidente Lula, o ato eleitoral na PUC não terá o condão de resolver a eleição, mas poderá dar o gás necessário a apoiadores do petista para tentar ampliar sua distância em relação a Bolsonaro nas intenções de voto”, diz a jornalista.

O evento foi organizado pelo grupo de advogados Prerrogativas e estão sendo preparadas intervenções por artistas e grupos como Denise Fraga, Roberta Estrela D'Alva, Paula Klein, Ayo Tupinambá, Cia do Tijolo e Charanga do França – além de projeções de autoria de Caio Fanzolin e dos grupos SP-Código Aberto e Projetemos.

“A cantora Preta Ferreira e a atriz Monica Iozzi conduzirão a cerimônia. A interpretação do Hino Nacional, por sua vez, será feita por Fabiana Cozza e Renato Brás. Um convite para o evento em formato de vídeo foi gravado pelo cantor e compositor Chico Buarque”, segundo a coluna.

