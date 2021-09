Ato do MBL contra Bolsonaro e Lula na Paulista tem baixa adesão

Manifestações do grupo que atuou no golpe de 2016 e pela implantação do fascismo foram um fiasco total edit

247 - O ato contra Bolsonaro convocado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem Pra Rua, neste domingo (12) em São Paulo começou com público muito menor que o estimado pela organização. De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, o público na avenida Paulista é bem menor do que o dos outros protestos realizados contra Bolsonaro.

Apesar da Paulista estar completamente fechada para os carros, os bolsonaristas “arrependidos” estão concentrados na esquina da avenida Paulista com a alameda Casa Branca, ao lado do Masp, próximos ao carro de som do MB, mas não chegam a ocupar metade do quarteirão.

No Brasil inteiro, os atos fracassaram e foram esvaziados. Em Salvador, capital da Bahia, por exemplo, menos de 100 pessoas participaram do ato.

O MBL é uma organização golpista que ajudou na implementação do fascismo no Brasil. Por isso, #DerreteMBL ocupou as redes sociais neste domingo, 12. Nos atos, o ex-presidente Lula (PT), inocentado em todos os seus processos, aparece em cartazes vestido de presidiário.

