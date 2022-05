Ato na Cracolândia, em São Paulo, denuncia violência contra usuários de drogas

Apoie o 247

Brasil de Fato - Centenas de pessoas se reuniram no centro da cidade de São Paulo no domingo, 15, em protesto contra a violência direcionada a populações vulneráveis que vivem na região.

O ato, organizado pelo movimento 'Craco Resiste', de denúncia e combate à violência policial na região conhecida como Cracolândia, acontece dias após uma desastrosa operação das polícias Civil, Militar e Guarda Civil Municipal (GCM) da capital, que dispersou usuários pela região central, antes concentrados na praça Princesa Isabel.

Nos últimos meses, a organização alerta para os crescentes casos de agressão, classificados como uma “campanha de terror” da prefeitura de São Paulo.

“Novamente, com o argumento do combate ao tráfico de drogas, pessoas que dormem nas calçadas têm sido espancadas e presas pelas polícias e Guarda Civil Metropolitana”, ressalta o chamado para a manifestação.

Na operação, grupos de moradores que vivem nas ruas do centro foram dispersados pelos bairros da região. A organização alerta, segundo o texto, que as pessoas não têm onde viver e sofrem perseguição da polícia dia e noite.

“(O poder público está) retomando a política da Operação Dor e Sofrimento de 2012. Uma repetição das ações fracassadas que tentaram ao longo dos últimos 30 anos acabar com a Cracolândia.”

Apesar das denúncias, o posicionamento oficial da Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, pasta à qual a GMC é vinculada, é de que "os guardas civis seguem protocolos de atuação humanizada e acolhedora". Segundo o órgão, "durante as ações, são recolhidos apenas objetos que caracterizam estabelecimento permanente em local público".

A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, afirma que as ações realizadas pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, "têm o objetivo de prender traficantes de drogas e proteger a dignidade humana dos dependentes com a oferta de tratamento especializado".

Desmonte do amparo social

A manifestação também chamou atenção para o fechamento de estruturas que prestavam apoio à população em situação de rua e usuários de drogas. No início da pandemia foi fechado o último local que ainda oferecia banheiros, pernoite e alimentação para pessoas em vulnerabilidade.

“Enquanto as autoridades tentam manter o foco da atenção pública no suposto tráfico de drogas, os serviços de atendimento em saúde e assistência social foram fechados. A única política pública para as pessoas em situação de rua e que usam drogas é a pancadaria", afirma a Craco Resiste.

Diversos movimentos de defesa dos direitos da população de rua e de melhorias nas políticas relativas às drogas participaram do ato de domingo. A manifestação começou na Praça Júlio Prestes e percorreu diversas ruas da Centro de São Paulo. No fim da tarde, o ato foi encerrado na praça Princesa Isabel.

