(Vídeo) Atos antifascismo são legítimos, diz ouvidor da polícia de São Paulo

Ouvidor da Polícia de São Paulo, Elizeu Lopes disse que telefonou "para o comandante geral da polícia e ele disse que vai apurar o que aconteceu". "Queria me colocar à disposição, porque acredito que as polícias do estado estão aí para defender a democracia", disse ele. PM reprimiu com violência os atos democráticos na Avenida Paulista, onde outras pessoas fizeram atos pró-golpe edit

247 - Ouvidor da Polícia de São Paulo, Elizeu Lopes afirmou que estarà "à disposição" da população para que a instituição apure supostas violações ao Estado Democrático de Direito. Neste domingo (31), manifestantes antifascismo e os defensores de um golpe no País entraram em confronto na Avenida Paulista, onde torcidas organizadas pediram democracia.

"Vivemos em um país livre. Houve confronto entre as pessoas que defendem a democracia e pessoas que fizeram manifestação contra o Estado Democrático de Direito. Telefonei para o comandante geral da polícia e ele disse que vai apurar o que aconteceu. Queria me colocar à disposição, porque acredito que as polícias do estado estão aí para defender a democracia", disse ele no vídeo, que afirmou ter sido alertado da situação pelo Grupo Prerrogativas, criado para assegurar garantias constitucionais.

Elizeu Lopes, ouvidor da polícia de São Paulo, diz que as manifestações antifascistas são legítimas e que a PM tem o dever de garantir os atos pela democracia. pic.twitter.com/DddozBnbmh May 31, 2020

