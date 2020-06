Atos contra e a favor de Bolsonaro ocorrem pela terceira semana seguida em São Paulo

Atos políticos tomam conta de São Paulo neste final de semana. Manifestações contra Bolsonaro ocorrerão no sábado e no domingo, dia que também terá ato bolsonarista edit

247 - Pelo terceiro final de semana seguido em São Paulo, ocorrerão manifestações contra e a favor de Jair Bolsonaro. Neste sábado, 13, comitês de luta contra Bolsonaro e pela democracia e o Partido da Causa Operária (PCO), estão convocando um ato na Avenida Paulista pela tarde. Segundo os organizadores, trata-se de uma mobilização nacional, que vai ocorrer também em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Salvador e outras cidades do País.

Porém, como ocorrem tradicionalmente, no domingo, 14, manifestantes contra e pró Bolsonaro sairão às ruas. De acordo com acordo acertado com o Ministério Público, os atos acontecerão em horários e locais diferentes para evitar o conflito entre os protestos, como ocorreu no dia 31 de maio.

O ato contra o governo e o fascismo será em frente ao Masp, a partir das 14h. Os organizadores esperam mais manifestantes que na semana passada, em ato que ocorreu no Largo da Batata.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.