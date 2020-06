Atraso na entrega dos hospitais de campanha do Rio completa 2 meses

Apenas os hospitais de campanha do Maracanã, da Zona Norte do Rio, e de São Gonçalo, na Região Metropolitana, foram abertos edit

247 – A promessa de entrega de sete unidades dos hospitais de campanha no Rio, para o dia 30 de abril, completa dois meses de atraso nesta terça-feira (30). Apenas os hospitais do Maracanã, da Zona Norte, e de São Gonçalo, na Região Metropolitana, foram abertos. A informação é do portal G1.

A equipe técnica do ex-secretário de Saúde do estado, Fernando Ferry, apresentou um relatório recomentando que os hospitais não fossem abertos. O novo secretário, Alex Bousquet, assumiu há mais de uma semana, mas ainda não se manifestou, acrescenta a reportagem.

