Atriz Mônica Martelli protesta na Paulista contra morte de Paulo Gustavo e o genocídio de Bolsonaro

Mônica Martelli se juntou as manifestações em SP para lembrar dos quase 500 mil brasileiros, incluindo o talentoso Paulo Gustavo que morreram vítimas do coronavírus e pelo descaso do Bolsonaro com a Saúde Pública! PAULO GUSTAVO, PRESENTE! ✊ #29MForaBolsonaro

📷: Gabriel Bastos pic.twitter.com/r2YgWit3ZR